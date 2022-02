Aunque en un principio el tamaño de sus mamas no era algo que le preocupase más de la cuenta, con la fluctuación de que ha experimentado su peso en estos últimos meses se le habían quedado algo más vacías y "menguadas". "De tanto adelgazar y engordar mi pecho ha ido menguando y, por eso, he visto necesario hacerme un aumento de mamas", ha explicado la catalana, que no ha tardado nada en presumir del espectacular antes y después de su operación de aumento de pecho.