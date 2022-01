El por entonces tronista no lo tuvo nada fácil, ya que tuvo que elegir entre tres chicas que le gustaban bastante y con las que había creado unos vínculos muy especiales. Una era Andrea, otra Valeria y, por último, Zoe, la más veterana de todas.

En primer lugar, en el día de la final, Josué decidió eliminar a Andrea y se quedó con Valeria y Zoe, a las que les dijo unas bonitas palabras antes de tomar su decisión. Muy emocionada, su actual pareja le escuchó atento y no pudo evitar controlar las lágrimas.

“Desde esa primera vez que hablé contigo detrás de una puerta, sentí que vibrabas diferente y a lo largo del programa he tenido una conexión, o como quieras llamarlo, que yo llamaría magia”, dijo el tronista muy sincero.

“Es verdad que siempre he tenido muchas dudas, mucha desconfianza contigo, pero tú siempre, sin perder tu esencia, has sabido estar a la altura y apaciguar esos miedos. Te agradezco que me hayas demostrado tanto”, fueron las palabras que Josué le dijo a Zoe.