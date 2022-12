Carlos y David se pronuncian en exclusiva tras su expulsión: quién creen que va a ser el elegido de Sheila

Segunda ronda de eliminaciones en ‘Para toda la vida: The Bachelorette’. Sheila Martori volvió a vivir una noche llena de emociones y alguna que otra lágrima, ya que uno de sus expulsados no pudo controlarse y estalló en llanto.

Tras ser uno de los dos aspirantes que se ha quedado sin rosa, Teddy asegura: “Al final he sido yo mismo. Pienso que he actuado acorde a mis valores y a como me han educado. No he tenido ninguna mala intención, pero, al final, la decisión es de Sheila”.