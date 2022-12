Sheila decide no seguir conociendo a Teddy y David: uno de ellos rompe a llorar ante el momento

La segunda ceremonia de rosas de 'Para toda la vida: The Bachelorette' estaba marcada por la intriga de saber a quiénes expulsaría Sheila después de haber conocido un poco más a sus pretendientes y de haber tenido algunas citas con ellos. Finalmente, la participante se decantaba por Teddy , que había discutido con sus compañeros, y David , cuyo método de conquista no terminó por convencer a Sheila.

Sin embargo, Sheila no congenió con él en las distancias cortas. David no ocultó que él salía por la noche con intención de ligar, porque no veía otro momento para ello. A Sheila no le gustó su 'modus operandi' así que pensó que no quería conocerle más.