Andrés Reyes averigua más cosas sobre el pasado entre su padre y Rosario Montes: "Lo amé como a nadie más"

Como era de esperar, al conocer el nuevo trabajo de su hijo, Sarita Elizondo enloquece: “No estoy de acuerdo con esa decisión. Simplemente no estoy de acuerdo. ¿Cómo descubriste a esa mujer? No me parece una buena noticia. ¿Dónde va a quedar tu sueño de convertirte en un verdadero director musical?”, brota la hermana de Norma y Jimena. “¿Crees que haciendo shows en un bar de mala muerte y de borrachos te vas a convertir en compositor? Si necesitas trabajo yo te lo doy, lo que sea necesario, necesito ayuda en la hacienda. No quiero que trabajes con esa mujer”, deja muy claro.