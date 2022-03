Andrés Reyes acepta la propuesta de Rosario Montes de convertirse en el director musical del Bar Alcalá

Sin poder sacarse de la cabeza a Juan David Reyes, Rosario vuelve a poner rumbo a casa de Juan y Norma . Por una trampa de su asistente, el coche de Montes falla y se queda tirado en la carretera. Lo que la estrella del bar Alcalá jamás podría imaginar, sería que quien le asistiese en al carretera no iba a ser otro que Andrés Reyes, hijo de Sara Elizondo y Franco Reyes , el que fuera su gran amor .

Rosario pregunta por su ex, y Andrés le cuenta que desde que su padre se separó de Sara, no tiene mucha relación con él . Además, el hermano de Gabi es músico y forma parte de una banda de lo más profesional. Rosario, que acaba de reformar el Bar Alcalá y tomar el control del cabaret, le propone hacer una audición para trabajar allí.

Al escuchar a los músicos de Andrés, la intérprete de 'Fiera inquieta' se queda muy satisfecha y no tiene ninguna duda en nombrarlo como director musical. Él acepta la propuesta encantado.

A su madre no le hace ninguna gracia e intenta de todas las maneras que Andrés no acepte la propuesta de Rosario. “¿Crees que haciendo shows en un bar de mala muerte y de borrachos te vas a convertir en compositor? Si necesitas trabajo yo te lo doy, lo que sea necesario, necesito ayuda en la hacienda. No quiero que trabajes con esa mujer”, le deja muy claro.