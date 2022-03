Sarita Elizondo estalla al descubrir que su hijo será socio de Rosario Montes: "¡No quiero que trabajes con esa mujer!"

Sarita Elizondo no levanta cabeza desde que se separó de Franco Reyes. Por si fuera poco, la noticia de que Rosario Montes ha regresado a San Marcos no ayuda a la hija de Doña Gabriela a su recuperación: "Siempre me imaginé que estaba con otra mujer, pero no con cualquiera, sino con ella. Con Rosario Montes. Después de verla a unos pasos de nosotros entendí que no es así, o sí, no sé. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué volvió? Se me revuelve el alma, su presencia me descompone", se confiesa con su hermana Norma.