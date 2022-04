Muriel y Juan David Reyes dan un paso más en su relación

Juan David y Rosario Montes tuvieron un flechazo instantáneo nada más cruzarse en la plaza de San Marcos. La cantante y el hijo de Juan Reyes y Norma no tardaron en dar rienda suelta a la pasión. Tras una noche de fiesta en el Bar Alcalá, el joven se despierta en la cama de Montes y aunque no consigue recordar nada, no puede sacarse a la bailarina de la cabeza.