La relación entre Juan David y Muriel hace enloquecer a Rosario Montes

Rosario Montes no atraviesa un buen momento. La cantante no logra recuperar la atención de Juan David Reyes y no entiende por qué el joven parece haberse olvidado de ella. Desde que se conocieron, el mayor de los Reyes se convirtió en una obsesión para la dueña del Bar Alcalá, pero él parece tener otras cosas en la cabeza.