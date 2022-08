Mónica Hoyos, cuarta concursante confirmada de ‘Pesadilla en El Paraíso’

La expareja de Carlos Lozano tiene una amplia experiencia en el mundo de los realities: ha participado en ‘GH VIP 6’ y ‘Supervivientes 2019’. Ahora vuelve de la mano de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Vengo a por todas, así que voy a ganar. Aunque no sé dónde me he metido…”, nos ha adelantado en su vídeo de presentación.