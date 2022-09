Gloria Camila Ortega , preocupada por las tareas de 'Pesadilla en El Paraíso': "Lo que mejor voy a hacer es recoger moñigas"

Pipi Estrada nos ha contado que llega al programa "virgen y a pecho descubierto", confesión que ha despertado la risa de alguno de sus compañeros. Israel Arroyo está preocupado por la falta de comida, ya que tiene un problema cuando no sacia su apetito: "Me pongo insoportable cuando paso hambre".

Lucía Dominguín llega con muchas ganas de disfrutar de su paso por El Paraíso: "Me lo voy a pasar genial", asegura. Xavier Font está preocupado por cómo será su vida allí y hay algo que le preocupa mucho: "No sé nadar".

Mónica Hoyos llega dispuesta a "currar" y su compañera Daniela Requena también advierte a los demás: "Me da pánico todo, pero me atrevo con todo". Aunque Omar Sánchez ya vivió una gran aventura en 'Supervivientes', hay algo que en la granja le da auténtico pánico: las cucarachas.

A Israel Arroyo hay un animal que no le gusta nada y con el que tendrá que vérselas allí: los gatos. Para Marco Ferri el gran problema va a ser la limpieza diaria, ya, eue no le gusta nada, algo que puede chocar con Steisy: "Lo que no me va a gustar es compañeros flojos y compañeros marranos".