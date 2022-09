¿Estarán preparados los concursantes para vivir en el paraíso?: "Tengo miedo a la oscuridad y allí no tenemos luz"

Sin lujos y alejados de sus rutinas diarias, Juan Alfonso Milán se preocupa por su aspecto: "Me cuido, me hago tratamientos faciales", nos explica. El paso de Nadia Jémez por 'Pesadilla en el Paraíso' también puede verse complicado por un animal: "A mí los conejos me dan muchísima alergia", ha confesado poco antes de comenzar la aventura.

A Marina Ruiz lo que más le preocupa es la falta de electricidad... ¡y no tener plancha!. Víctor Janeiro también está en un sinvivir por la falta de electricidad y de luz en su nueva casa, pero por un motivo muy diferente al de Marina "Tengo miedo a la oscuridad y allí no tenemos luz".

Mónica Hoyos llega dispuesta a "currar" y su compañera Daniela Requena también advierte a los demás: "Me da pánico todo pero me atrevo con todo". Aunque Omar Sánchez ya vivió una gran aventura en 'Supervivientes', hay algo que en la granja le da auténtico pánico: las cucarachas.

A Israel Arroyo hay un animal que no le gusta nada y con el que tendrá que vérselas allí: los gatos. Para Marco Ferri el gran problema va a ser la limpieza diaria, ya, eue no le gusta nada, algo que puede chocar con Steisy: "Lo que no me va a gustar es compañeros flojos y compañeros marranos".