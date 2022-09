Steisy, Marina Ruiz, Omar Sánchez y Alyson Eckmann lucharán por ser el primer capataz de 'Pesadilla en El Paraíso'

Después de todo lo que había ocurrido en la prueba, raro era pensar que todo iba a quedar así. Cuando los concursantes han vuelto a la finca, todo ha estallado por los aires. Algunos de los participantes necesitaban desahogarse y recriminarle a Pipi sus trampas : "Yo no me juego mi concurso por unos tramposos", decía Steisy enfadada.

Gloria Camila se dirigía directamente a Pipi: "Has hecho que eliminaran a otro equipo y al nuestro". El periodista intentaba justificarse y pedir disculpas, pero sus explicaciones no servían. "Para hacer una trampa tan grave, que va tan en contra del juego, tienes que ser tonto", comentaba Alyson con Steisy. "Has hecho una trampa en frente de todos y por tu culpa han perdido ellos. Has mentido en la cara de todos".