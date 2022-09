Gloria Camila le para los pies a Pipi Estrada cuando intenta hablar de Ortega Cano: "Esto no es 'Sálvame"

El periodista llegaba dispuesto a ser él quien finalmente lo metiera en la cuadra, algo que no le ha sentado muy bien a Gloria: “Pipi, cariño, llevamos dos horas…”. Ambos han comenzado un rifirrafe y, cuando ella ha conseguido terminar el trabajo, él le lanzaba una broma: “Cómo os entendéis entre burros”.

El ambiente quedaba algo tenso entre los dos. Pipi se desahogaba en la habitación y, de pronto, Gloria Camila llegaba y le reprochaba su actitud. Él se escudaba en que desconocía lo que está pasando en Madrid y eso le hacía estar sensible.

Después de que todo se relajara un poco, no han tardado en volver a la gresca: “Yo fui a su comunión, pero no se acuerda porque no tiene memoria emocional”, decía Pipi. “No, porque tengo disociación, guapo”, respondía ella.