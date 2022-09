El surfista y la colaboradora de 'Sálvame' estuvieron juntos cuatro años, pero se separaron meses después de casarse

El concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' confiesa que vio a Anabel y a Yulen Pereira liarse en 'Supervivientes'

Omar Sánchez entra en el reality diciendo que está soltero y Raquel Lozano estalla: "Se aprovechó de mí"

Omar Sánchez ha hablado casi nada más entrar en ‘Pesadilla en El Paraíso’ de sus dos últimas parejas conocidas, Anabel Pantoja y Raquel Lozano. Les dio algunos detalles de su relación con ellas a sus nuevos compañeros Pipi Estrada y Mónica Hoyos y reveló que hubiera preferido no casarse con la sobrinísima si llega a saber que iban a separarse a los pocos meses.

“Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien”, reveló.

También contó que montó su empresa con Anabel y que ella puso dinero, pero que él no tuvo que devolvérselo cuando se separaron. "Lo montamos juntos, pero estaba todo a mi nombre", añadió. Al parecer, cuando se terminó la relación vieron qué quería cada uno y qué no.

Omar Sánchez, sobre Anabel y Yulen

El surfista ha reconocido que sí que ha visto ‘Supervivientes 2022’, edición en la que Anabel Pantoja inició su historia de amor con Yulen Pereira. Mucho se ha hablado de que antes de entrar en ese reality, la colaboradora y Omar habían vuelto a pasar tiempo juntos y que quizás podrían darse otra oportunidad, idea que saltó por los aires cuando ella conoció al esgrimista.

Omar sufrió viendo esas imágenes y así se lo ha contado a sus compañeros: “Estoy viendo que es algo real y que tenía que superar. Te chocas con la realidad de que esa persona ya está con otra y ya está”.

Aun así, cree que Anabel estuvo “jugando con él” durante un tiempo y asegura que ya no va a volver a pasar nada entre ellos: “Cuando me hacen daño, ya no volvería con esa persona. Mi chispa ha cambiado, he tenido decepción y mentiras, ¿para qué te vas a acostar? Esos meses fueron duros para mí, lo pasé mal, lloré un montón”.

Omar Sánchez asegura que está soltero

Omar Sánchez ha entrado a la granja de ‘Pesadilla en El Paraíso’ afirmando que está soltero. Estas palabras sorprenden cuando hace pocas semanas le hemos visto de viaje en Ibiza con Raquel Lozano. Pero para el ex de Anabel Pantoja eso no significa que tuviesen una relación ni que haya nada más serio entre ellos: “Estaba conociendo a Raquel, es una tía 10. Superbien, pero la conozco de tres semanas”. Les aseguró a Pipi Estrada y a Mónica Hoyos que están en “un paréntesis” porque entró al reality y que no sabe qué va a ocurrir. “Raquel y yo no hemos estado nunca juntos, hemos estado conociéndonos”, sentenció.

Estas palabras no le sentaron nada bien a la exconcursante de 'Gran Hermano', que estaba en el plató y que arremetió duramente contra él. “He visto la primera frasecita, la de que cree que Anabel Pantoja dentro de ‘Supervivientes’ se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo, estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete”, le dijo a Carlos Sobera muy enfadada.