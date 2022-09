Pablo Pisa, novio de Steisy, expresa sus dudas sobre su papel como defensor en plató: "Me veo muy serio"

El baile más ardiente de Steisy y Dani G en la primera fiesta de 'Pesadilla en El Paraíso'

El influencer ha explicado que le preocupa no actuar de forma natural en la televisión

Pablo Pisa ha asegurado que él no quiere "hacerse notar": "Hay muchos defensores de otros realities que van a ser la estrella"

Pablo Pisa es el novio de Steisy y su defensor en plató tanto en las galas como en los debates de 'Pesadilla en El Paraíso'. Antes de que diera comienzo el reality, el influencer ya expresó sus dudas acerca de su papel como defensor, pues nunca había estado en un plató de televisión y tenía miedo de no estar a la altura. Ahora que ya ha hecho su debut, se ha querido sincerar con sus seguidores de Instagram acerca de la crisis que ha atravesado con respecto a este tema.

El novio de Steisy ha explicado que, al finalizar la segunda gala, se quedó un poco preocupado porque sentía que estaba "muy serio" en plató y una de sus grandes preocupaciones es no ser capaz de resultar natural y mostrarse tal cual es frente a la audiencia. Tras hacer esta confesión, ha revelado que se ha puesto en contacto con su representante y que él le ha hecho ver que su objetivo es defender bien a la extronista, pero no tiene por qué ser un gran colaborador de televisión, ya que ese no es su papel ni está contratado para ello.

"Yo no voy allí a hacerme notar. Hay muchos defensores de muchos concursantes, no hablo de este reality que me caen todos genial, hablo de otros que hemos visto anteriormente. Esos defensores van a los platós a ser ellos la estrella del reality. Van a hacerse notar y eso no gusta. Además, no está bien, porque tu labor allí es defender a una persona, que lo que esa persona está diciendo dentro se entienda fuera, justificar ciertas cosas... Eso es lo que yo estoy intentando", ha sido la reflexión que ha lanzado en sus stories Pablo Pisa, que ha reconocido que no está siendo fácil desempeñar el papel de defensor.