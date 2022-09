Omar Sánchez confiesa qué es lo que siente actualmente por Anabel Pantoja: "No podría confiar en ella"

El windsurfista se ha sincerado una vez más en 'Pesadilla en El Paraíso'

"Quedó claro que hacíamos un paréntesis", cuenta sobre su historia con Raquel Lozano

En su conversación con Dani G. ha dejado claro cuáles son sus sentimientos por Anabel Pantoja

Omar Sánchez se ha sincerado una vez más en ‘Pesadilla en El Paraíso’. El windsurfista ha confesado sus sentimientos durante una conversación con Dani G en la que ha hablado tanto de su paréntesis con Raquel Lozano, como de lo que actualmente siente por Anabel Pantoja.

Su paréntesis con Raquel Lozano

“Me da un cague…”, le decía a su compañero. “Presiento que va a hablar, pero me da igual. Quedó claro que hacíamos un paréntesis. No me voy a cortar ni un pelo porque no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que me nace”.

Dani le planteaba entonces la posibilidad de que Raquel se molestara al verle con otra: “Supongo, no sé. Cuando a mí me anunciaron seguí quedando con ella. A lo mejor tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, de que hay alguien que me ha llamado más la atención”.

Sus sentimientos por Anabel Pantoja

Y, después de hablar de la que ha sido la última mujer con la que ha compartido su tiempo antes de entrar al reality, salía el nombre de Anabel. El canario tiene muy claros cuáles son sus sentimientos actualmente hacia ella.