Hugo Paz estalla contra Nagore Robles y Marta Peñate: "Sois muy pesadas"

Arrancaba un nuevo debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y lo hacía con la presencia de Hugo Paz, ex de Marina Ruiz , en plató. Carlos Sobera aprovechaba la ocasión para preguntarle por el fin de su relación con la concursante.

“Se acaba porque no va a más y se tiene que terminar. Cada uno por su lado y ya está. No hubo terceras personas ”, decía. Marta Peñate soltaba una carcajada: “A Hugo se le conoce por ser una persona fiel”, comentaba irónicamente.

Ha sido entonces cuando el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha explotado: “Tú eres como Nagore el otro día. Voy a tener 50 años, voy a ir con mi señora y mis hijos y me vais a llamar todavía infiel. Sois muy pesadas ”.

Paula Castiñeiras, amiga de Marina Ruiz, tomaba la palabra: “No fue un error, fueron muchos errores , uno detrás de otro. Yo he tenido a Marina muchas horas al teléfono llorando”, decía mientras reprochaba a Hugo cómo la trataba.

“Si le he dado todo”, se defendía él. Paula no ha dudado en responder: “La que te lo ha dado todo es ella a ti, ella era la del dinero. Tú has vivido bien, Marina era la que pagaba”.