Pablo Pisa, novio de Steisy, reacciona a sus besos con Dani G: "Las imágenes no me gustan"

Israel Arroyo quiere tirar de la lengua a Dani G y Steisy y es que piensa que hay tensión entre ellos. El vidente predice con su péndulo que van a tener intimidad entre ellos en la granja: "Estás pilladísima por él, te mira con cara de enamorada". Y este no duda en incitar a ambos a que se den un beso. "A mí me da igual darle un pico", dice la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y les pide que lo repitan tras darse el primero.

Pablo Pisa, novio de la concursante, ha reaccionado en plató a las imágenes: “Me esperaba algo peor, la temo”. Aunque ha afirmado que estas imágenes "no le gustan" tiene que decir que "la conoce y que ella es así" por lo que no se quiere preocupar de momento: “Habría que ver cómo lo vería ella si lo viera al revés, no me gusta ver a mi pareja besarse con una persona. Pero no me fio mucho del péndulo de Israel”.