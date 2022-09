Amor Romeira da su opinión sobre los besos entre Steisy y Dani García: "Lo harían también fuera"

Steisy y Dani García se han hecho inseparables en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso', donde han llegado a intercambiar algunos picos que para la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no han significado nada más allá de una broma entre amigos, algo que ella asegura haber hecho otras veces con sus amistades en el pasado. A su novio, Pablo Pisa, no le gustó nada ver esas imágenes , pero admitió que su chica actúa así con sus amigos y esa es la misma explicación que ha dado Amor Romeira .

La exconcursante de 'Gran Hermano', que es amiga de Steisy y Pablo, ha explicado en sus historias de Instagram a petición de sus seguidores que no ve nada raro en que la andaluza se haya dado unos besos con el exnovio de Bea Retamal : "Están haciendo algo que haríamos fuera, yo creo que con Steisy nos hemos comido la boca todos y todas, entonces es algo que en un juego cualquiera de fuera de un reality hubiera pasado, así que me parece que los dos están jugando y divirtiéndose, jugando a lo que ya jugarían fuera ".

Amor Romeira se ha mostrado muy sorprendida por el revuelo que han generado las imágenes de Steisy y Dani besándose y ha asegurado que no cree que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le esté faltando al respeto a su pareja . "Conozco perfectamente a Pablo y él sabe perfectamente lo que hay. Si es cierto que Pablo tiene razón porque en una de las ocasiones que Dani se quedó en casa de Pablo, Steisy montó un pollo por las historias de Instagram, pero saben que es una bobería, que no hay sentimientos".

La canaria también se ha pronunciado sobre el paso de Pipi Estrada por el nuevo reality de Telecinco y ha confesado que no le ha gustado nada: "La cagó por el papel que cogió. Podría haber su faceta divertida y esas locuras que hace cuando en 'Sálvame' se pone a correr por el plató y no tan de villano". Además, ha vuelto a hablar de la relación entre sus amigos, Marina Ruiz y Omar Sánchez, a los que apoya completamente para que vivan libremente su historia de amor: "A mí me encantan los dos".