El reivindicativo discurso de Steisy tras su encontronazo con Víctor Janeiro por montar a caballo desnuda: "Soy una mujer libre"

El torero no ha comprendido la manera de actuar de la influencer: "A mí no me gusta"

Israel justificaba el enfado de Víctor con "su educación antigua"

Steisy estallaba y pronunciaba un importante discurso en defensa de su libertad: "Llevo toda la vida luchando para poder ser como soy"

Si algo define a Steisy es que es capaz de vivir todo al máximo siendo ella misma. Pero, a veces, su manera de actuar no le encaja a todo el mundo. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado con uno de sus compañeros en ‘Pesadilla en El Paraíso’.

Después de montar a caballo desnuda, Víctor Janeiro no ha compartido su actitud y ambos han protagonizado un encontronazo en la finca. El torero expresaba su malestar con Israel: “A mí no me gusta”.

Steisy defiende su postura

La influencer ha escuchado su conversación y no ha dudado en acercarse: “¿Tú te crees que yo lo voy a hacer para seducirte, que puedes ser mi padre? Tú tranquilo, que yo a ti ya no te hago nada más”, le decía. “Si te sorprende que una mujer sea así, no pasa nada, Víctor”.

Steisy se marchaba pero no tardaba en volver para expresar lo que pensaba: “Tú te pones nervioso cuando yo me pongo con las tetas al aire. Parece que te estoy ofendiendo, ¿no? Yo estoy harta de veros sin camiseta con los pechos al aire, pero cuando es un hombre no pasa nada y cuando es una mujer impresiona”.

Víctor le decía que no podía “comparar el pecho de un hombre con el de una mujer”: “Nosotros no usamos sujetadores”. Israel justificaba al torero haciendo referencia a su “educación antigua” y Steisy brotaba: “La vida avanza y a mí no me vais a decir cómo tengo que adaptarme a la educación de personas antiguas”.

El importante discurso de Steisy

Tras su encontronazo con Víctor, Steisy se desahogaba con Israel y pronunciaba un reivindicativo discurso para defender sus ideas: "Ni yo estoy provocando, ni yo estoy intentando hacerle sentir incómodo, ni yo sabía que le molestaba. A mí me molesta que se me pueda ver a mí como una p*** guarra, porque no lo soy, soy una mujer libre" comenzaba.

"Yo no voy a cambiar ni tengo que respetar esa educación asquerosa y retrógrada, las mujeres estamos intentando luchar todos los días. Ya está bien de que a personas como a mí no se nos entienda y esa p*** mierda se entienda. Yo no voy a echar un paso atrás, porque no llevo toda la vida luchando para poder ser como soy y para sentirme libre".