Pablo Pisa olvida "la traición" de Dani y Steisy de fiesta con Nadia: "Cómo me cuidan"

Las declaraciones de Steisy, y en especial las de Dani, no sentaban nada bien a Pablo Pisa, quien desde plató afeaba la conducta del que hasta el momento había considerado su amigo: "Es muy ambiguo en todo lo que dice. Pero si tiene ganas, se va a quedar con ellas porque Patri no va a hacer nada (...) Por Patri no me preocupa porque sé cómo es perfectamente, pero lo que hace él no me está gustando, la verdad (...) Estoy molesto por él. Patri es una persona sexual, muy abierta de mente, no va a hacer nada, la conozco perfectamente, no va a tirar a la basura lo que tiene conmigo por un calentón momentáneo (...) Los comentarios que hace él como amigo mío me parecen inapropiados".