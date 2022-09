Esta no es la primera crisis de Steisy y Pablo: los celos casi acaban con su relación en el pasado

Pero esta no es la primera vez que en la pareja formada entre Pablo y Steisy surgen roces. A través de s u canal de Mtmad 'Bi Happy' , Pablo y Steisy compartían con sus miles de seguidores los problemas que a lo largo de estos años de relación habían tenido que enfrentar y también los puntos débiles de su historia de amor.

La relación de Steisy con Pablo Pisa levanta pasiones. Su naturalidad, la amistad que existe entre ellos y las divertidas locuras que protagonizan juntos provocan que miles de personas no se pierdan las aventuras de esta atípica pareja. Sin embargo, tal y como ellos han reconocido en su canal de Mtmad , no todo han sido alegrías en su relación.

En este capítulo de 'Bi Happy' , Steisy y Pablo contaban el motivo por el que tuvieron una tremenda bronca y que provocó que Pablo decidiera irse de casa y poner tierra de por medio entre ellos: "Para estar con alguien que no me dirigía la palabra prefería irme a mi casa de la sierra ".

Steisy y Pablo comenzaban uno de sus vídeos de 'Bi Happy' sentados frente a frente, y es que tenían que hablar seriamente de un tema que había provocado más de una pelea en su relación: los celos . Aunque los dos intentaban demostrar una postura fuerte frente al otro asegurando que no sienten celos del otro, lo cierto es que ambos se han sentido inseguros en más de una ocasión y el fantasma de la infidelidad ha planeado sobre su historia de amor.

Steisy aprovechaba la grabación del vídeo para compartir con los seguidores del canal la ocasión en la que un conocido actor porno se puso en contacto con ella , algo que Pablo no se tomó nada bien: "Ahora dices de él que es un tonto, pero cuando este chico me escribió te entró un ataque de nervios ".

Tras algo más de dos años compartiendo con sus miles de seguidores su vida a través de 'Bi Happy', Pablo y Steisy reconocían que el hecho de grabar vídeos hablando de su vida privada les había provocado más de una discusión: "A Patri no le cuesta hablar de sus intimidades, pero a mí me cuesta". Steisy se molestaba con las palabras de su pareja y explotaba: "Para mí tampoco es fácil a veces, pero las facturas hay que pagarlas".

Pablo decidía apartarse temporalmente del canal de su chica algo que Steisy no se tomaba nada bien: "Yo aprecio que al menos hagas este vídeo reconociendo que lo que estás haciendo no está al nivel que se espera de nosotros y te vayas, no te lo sigas llevando calentito (...) ".