La reflexión de Marina Ruiz tras su salida de 'Pesadilla en El Paraíso': "Me veía ganando"

"Yo también me veía en la final, yo también me veía ganando el concurso... pero, bueno, no ha podido ser así y me quedo con todo lo que he vivido y con que lo he dado todo", ha sido la reflexión que ha hecho la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a raíz de los numerosos mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores, que han lamentado que no pueda ser la ganadora de la primera edición del nuevo reality de Telecinco.