La fuerte bronca entre Iván González y Encarna, la madre de Marina Ruiz: "Me está faltando el respeto"

Iván González ha estado en plató como defensor de Raquel Lozano y ha mostrado los mensajes que le enviaba Marina

Encarna, la madre de Marina Ruiz, ha mostrado su enfado con el colaborador y han terminado discutiendo

Tensión máxima en el esperado reencuentro de Omar Sánchez y Raquel Lozano: "¿Por qué dices tantas mentiras?"

Encarna, la madre de Marina Ruiz, ha estado un día más en el debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para comentar el concurso de su hija y defenderla. Y durante la noche de hoy ha tenido un fuerte enfrentamiento con Iván González, defensor de Raquel Lozano, que es nueva concursante del programa.

El tenso momento entre Encarna, la madre de Marina Ruiz e Iván González

Raquel Lozano ha entrado a la granja, dejando con la boca abierta a Omar Sánchez al verla. Ambos han tenido un primer contacto y una conversación que tenían pendiente, donde los reproches no han faltado. "Se ha demostrado que Omar le dejó las cosas claras antes de entrar. Ella es muy cansina, ¿a qué va allí otra ves?", ha entonado la madre de Marina Ruiz al verlo.

"Igual que tu hija, va a trabajar, con el mismo derecho que Omar y tu hija. Si no te gusta que opinen de tu hija, que no vaya a la tele, que vaya a coger aceitunas", así ha reaccionado Iván González. también en plató, y ha comenzado la discusión entre ambos en plató. "Ella a coger aceitunas y tú a tirar del mantón, ¿qué tiene que ver ahora lo de las aceitunas? A ver, el musculitos", ha dicho Encarna, lo que tampoco ha gustado nada al colaborador: "Señora, si no sabe hablar, esté callada, me está faltando el respeto".

El defensor de Raquel Lozano enseña las conversaciones con Marina

Tras esto, ha llegado el comentario de Iván sobre Marina, que no ha gustado nada a su madre: "Tu hija su único objetivo es encontrar un tío que la mantenga". Y al que ha contestado con ironía: "Cuando salga mi hija le voy a decir que se enamore de ti". "Ya lo ha intentado un montón de veces y no le he contestado", ha dicho él. Tras esto, el colaborador ha mostrado los mensajes de la concursante a Alejandra Rubio y otros de los colaboradores.

Las reacciones tras mostrar los mensajes y el comentario del colaborador