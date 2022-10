Raquel Lozano desvela cómo se sintió al ver a Omar Sánchez y Marina Ruiz juntos: "Mucha rabia"

Raquel desmiente que Omar Sánchez le dejase claro que pudiera pasar algo con alguien en el programa: "Él dijo que no se iba a liar con nadie y tenía claro que se iba a liar con Marina , lo tenía todo planeado". Y tras esto, asegura que el canario no la "complementa nada ya".

Daniela apunta que para "lo poquita cosa que es" Omar liga mucho y ella asegura que podría tener algo con él aunque no sea su estilo: "Me liaría con él si no estuviera Marina y ella. En el río me he fijado en su silueta de una parte y digo: 'uy, que tiene ahí'. Eso me deja a mí..."