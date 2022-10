Omar Sánchez se sincera con Raquel Lozano y ella rompe a llorar: "Marina me ha despertado un sentimiento que no me salió contigo"

Omar Sánchez y Raquel Lozano fueron pareja antes de 'Pesadilla en el Paraíso'

El surfero volvió a ilusionarse con Marina al entrar en el reality

Raquel Lozano es la nueva concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'

Raquel Lozano comenzó su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso' con un gran enfrentamiento con Omar Sánchez. Más calmados, los exnovios se han sentado cara a cara y han tratado de solventar sus diferencias.

“No tenía contigo misma ilusión que me despertaba Marina. Es una persona que he conocido, me ha tratado y me ha sacado ese sentimiento que no me salía contigo”, ha comenzado diciéndole el canario a la extremeña. "Venías a piñón fijo, llevabas una semana mirando su Instagram y preguntando por ella", ha respondido la granjera.

"Yo no iba a volver con Anabel y tú me machacabas un montón con eso. Me decías que no la viese. Me cansé de tanto Anabel y de que no me conocieras a mí", le ha explicado el surfero. "Tú sabes que soy buena persona y no se me puede crucificar por haberme enamorado de una chica".

En ese momento Raquel rompía a llorar: "Cuando yo he hablado de ti no estabas ni con Marina. Yo estoy muy agobiada porque yo también lo he pasado muy mal, han sido muchos ataques", aseguraba entre lágrimas.

Omar no termina de creerse a Raquel