Steisy, entre la espada y la pared: su tremendo disgusto tras el enfrentamiento de Israel y Dani

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' pide explicaciones a Isra, tras saber que solo quiere compartir el pollo con Marco Ferri: "Queréis compartirlo de dos en dos y el único que ha pensado en todo el grupo ha sido Dani, en ningún momento me has nombrado". "Mi otra mitad te la iba a dar a ti", le explica él y ella responde nerviosa: "Pero a Lara no se lo dices, siempre nombras a Marco". Y es que esperaba de él otras reacciones a las que está viendo.

El vidente, que sabe que esta información se la ha trasladado Dani, le pide a su compañera que le traslade a Dani "que no sea tan mete mierda". Él cree que está intentando que se enfrenten: "Que no tenga tanta maldad". Y le asegura que como la quiere un montón pensaba intercambiarse por ella en la inmunidad: "Es más malo...". "¿Que yo soy malo?, interrumpe Dani G la conversación y terminan en un cruce de reproches entre ellos, que Steisy intenta cortar.

Steisy, que se desahoga con su grupo, les cuenta que Isra "quiere regalarle su inmunidad" y Dani G apunta que esto son cosas que dice él, pero no de verdad. Momento en el que Patricia le dice que no desconfía de él: "Dani, de ti el último". Mientras, Israel se habla muy enfadado con Daniela: "Está muerto de la envidia de que Patri y yo nos llevemos bien. Quiere acapararla para manejarla a su antojo". Y le pide a su compañero hablar cara a cara sobre este conflicto, pero no llegan a un entendimiento. "Si quieres hablar levantas el culo de perro pachón y vienes donde estoy yo", dice el ex de Bea Retamal y esto enfada mucho al vidente.