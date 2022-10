Marina Ruiz cuenta qué plan quiere hacer con Omar Sánchez cuando salga de la granja

Marina Ruiz y Omar Sánchez se conocieron en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' y, muy pronto, saltó la chispa entre ellos. Poco después, se dejaron llevar con sus primeros besos y no más tarde comenzaron a hacer planes de futuro. De hecho, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le explicó a Carlos Sobera tras su expulsión que su intención es "esperar" al canario: "Le espero fuera, le he dicho que si veo cosas que no me gustan lo hablaré con él cuando salga. No voy a ir al 'Deluxe' a meter mierda".