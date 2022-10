El sorprendente zasca de Raquel Lozano a Alexia Rivas: "Tu manera de estar aquí sentada fue muy guay"

Alexia no ha dudado un momento en recriminar algo que dijo a Raquel: "Para quitarte el muerto de encima dijiste que Omar me había filtrado a mí la noticia de que estabais juntos y que yo lo había soltado en el programa del que trabajo".

Algo a la que la amiga de Omar Sánchez no ha dudado en contestar: "Mi manera de entrar en la tele la conoce toda España, no me avergüenzo de ello porque es mi vida. Nunca he puesto verde a la otra persona, he hablado de cómo me sentía yo". Dando un tenso momento entre ambas en plató.