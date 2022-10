La granja está que arde, entre discusiones y reproches: los grupos, más divididos que nunca

Steisy no duda en decirle a la cara a Daniela que "ha quedado como el culo" en las nominaciones por su forma de hacerlo y esto no se lo toma nada bien la valenciana: ¿Me tenéis que decir como tengo que nominar? He dicho que hay personas que no me suman pero tampoco me restan". "Eso no es decir nada, sois unos cobardes, no tenéis motivos y quedáis como el culo", dice la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.