Gloria Camila destapa el truco que utiliza Marco Ferri con sus compañeros y provoca el enfado de Steisy

Gloria Camila y Steisy tienen algo muy claro y es que no tienen ningún tipo de 'feeling' con Marco Ferri, al que nominaron ambas y con el que han vivido varis encontronazos en 'Pesadilla en El Paraíso'.

La hija de Ortega Cano se ha dado cuenta de algo que hace Marco Ferri en la granja para que ellos y otros de sus compañeros no se enteren de lo que está hablando: "No le soporto, le ha dado por decir lo que no quiere que nos enteremos en inglés".