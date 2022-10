Steisy pierde el especial regalo que le hizo Israel: “Llevaba conmigo 23 años”

Israel Arroyo le regaló un rosario a Steisy y esta lo pierde en la granja

La concursante se queja de la presión del vidente: "Todo el día me estás regañando"

Steisy, entre la espada y la pared: su tremendo disgusto tras el enfrentamiento de Israel y Dani

Israel Arroyo quiso tener un detalle con Steisy en 'Pesadilla en el Paraíso' y por ello le dio como regalo algo muy especial regalo que llevaba con él gran parte de su vida, algo que ha supuesto un gran disgusto para ambos.

Steisy pierde un rosario que le regaló Israel Arroyo

El vidente le regalaba un rosario que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha llevado en el cuello durante estos días, hasta el momento que, ordeñando a las cabras, se da cuenta que ya no lo tiene con ella: "Creo que se me ha caído". Israel muestra su preocupación: "No me puedo creer que lo hayas perdido, lleva conmigo 23 años". Y ambos tienen un momento tenso mientras lo buscan en la granja.

Tensión entre ellos en la granja

"Cuando lo encuentre, te lo devuelve. Todo el día me estás regañando con el rosario", le dice ella y es que cree que cuando se regala algo "no se dicen esas cosas". Y es que para que su compañero deje de estar cabreado por esto, le termina diciendo que lo ha encontrado y le pide a sus compañeros algo: "No lo encontrado, si lo encontráis guardarlo y me lo dais".

La concursante le dice que lo ha encontrado, pero no es verdad