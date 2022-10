Marina Ruiz habla de sus sentimientos hacia Omar Sánchez: "Pensé que no me pillaría de nadie"

Omar Sánchez llora desconsolado por Marina Ruiz: "Me da miedo que no me espere"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado que Omar Sánchez ha puesto su vida "patas arriba"

Marina Ruiz ha asegurado que echa de menos al ex de Anabel Pantoja: "Estoy deseando comérmelo entero"

Marina Ruiz y Omar Sánchez se conocieron en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso', donde se gustaron casi de inmediato y muy poco después iniciaron un romance que no se ha roto a pesar de que ella ya ha sido expulsada. Aunque hicieron una conexión en directo en la que ambos confesaron estar interesados en continuar con su relación cuando el ex de Anabel Pantoja salga del concurso, pero ahora él ha vuelto a expresar sus dudas y se roto a llorar delante de sus compañeros, a los que les ha confesado que le da miedo que ella no le espere.

"Me alegro, no me gusta verle llorar, pero por todas las personas que dicen que esto era falso y una carpeta", comentó Marina en plató al ver las imágenes del windsurfista preocupado. Pero esa no ha sido la única reacción ante este vídeo por su parte, ya que también ha querido hablar de sus sentimientos por el canario en su perfil de TikTok, donde roza los 125.000 seguidores. "Lo echo de menos. Mi Omar preocupado por si no le estaré esperando al salir del reality y no sabe que estoy deseando verle, estar con él y comérmelo entero", ha reconocido la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

En otro vídeo, también ha confesado que no creía que se iba a fijar en nadie en un largo tiempo tras su ruptura con Hugo Paz, con el que estuvo dos años y que ahora es el tentador VIP de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones'. "Pensé que no me pillaría de nadie en un largo tiempo, pero ha venido alguien a ponerme la vida patas arriba. Así ha pasado", ha comentado la influencer, que ha despertado una oleada de rumores entre sus seguidores al subir un tercer vídeo en el que presume de haberse mudado de ciudad por amor en el pasado.