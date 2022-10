El exconcursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado en sus historias de Instagram su completo apoyo a Pablo Pisa , que se mostró muy decepcionado tanto con Steisy como Dani en su visita a la granja de 'Pesadilla en El Paraíso', pues no le ha gustado nada ver a su novia y al que consideraba su amigo besándose y mostrándose muy cómplices. Al igual que Pablo ha alucinado al ver esas imágenes, Tom también lo ha hecho, pese a haber confesado que se imaginaba que esto podría pasar.

"Lo dije, pero a ver, ¿qué está pasando ahí? ¡Madre mía!", comentaba el exnovio de Melyssa Pinto mientras veía el vídeo en el que Steisy le da un masaje a Dani tras haberse dado varios besos. Pero Tom también ha reaccionado a las explicaciones que el alicantino le ha dado a Pablo , al que le ha dicho que estaba "cuidando" a la influencer y que su intención no era romper su pareja ni ser el protagonista del reality para ganar la atención mediática.

Al de Marruecos no le han convencido nada estas explicaciones y ha cargado duramente contra Dani: "¿Una hermana? ¿Tú besas a tu hermana? ¿Le tocas el culo a tu hermana? ¿Y el respeto con tu amigo qué? ¡Vaya vergüenza!". A continuación, Tom le ha recordado a Pablo Pisa que él ya le avisó de que el alicantino iba a actuar así dentro de la granja de 'Pesadilla en El Paraíso': "Un amigo no te puede hacer eso, ni tocar el culo a tu novia ni darle un beso ni decirle que está guapa ni nada. Respeto. ¿Límites? No tiene".