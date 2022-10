Gloria Camila hace autocrítica tras su paso por 'Pesadilla en El Paraíso': "Pido perdón por mis salidas de tono"

Tras el debate, ha escrito un comunicado en sus historias de Instagram en el que ha hecho autocrítica sobre su concurso : "He intentado hacerlo de la mejor manera, pido perdón una vez más por mis salidas de tono y mi vocabulario usado en determinadas ocasiones "; y en el que también ha asegurado que no se quedará con estos errores, sino con la parte buena de lo que ha vivido en la granja y con el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

"Gracias por vuestros mensajes bonitos, es con lo que me voy a quedar y con el apoyo que me dais día tras día", ha comentado la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, que añadía que no considera que su concurso se hubiera basado en discutir con sus compañeros, como han asegurado algunos colaboradores: "Me quedo tranquila porque sé lo que he vivido y hecho y, aparte de discutir, también he vivido cosas muy bonitas como cuidar día tras día de los animales de la granja, montar a caballo, reírme con mis compañeros y llevarme como amigos a muchos de ellos".