El cara a cara de Nagore Robles y Gloria Camila en plató: "Has sido una irrespetuosa, altiva, soberbia"

Gloria le ha querido explicar que la que vive el concurso es ella, algo que ha hecho reaccionar a Nagore: "La que comenta los concursos soy yo, no tú, por eso soy colaboradora. Todos iguales". Pero la hija de Ortega Cano ha entonado que las cosas se viven diferentes dentro de la granja que fuera: "Digo que me he pasado con mi carácter, pero tampoco me voy a callar cuando he visto faltas de respeto he sido yo. Nadie va a decir lo que he vivido y no".