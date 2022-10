Las confesiones más sinceras de Steisy sobre Pablo Pisa: "Me aburro a veces"

La relación entre Pablo Pisa y Patricia Steisy no pasa por un buen momento y es que el novio de la concursante no pudo aguantar las imágenes de ella con Dani G y terminó abandonando el plató en la gala de 'Pesadilla en El Paraíso'. Pero lo que no había podido ver hasta ahora son las palabras que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sobre su relación.