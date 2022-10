Pablo Pisa se sincera, entre lágrimas, sobre su situación tras abandonar el plató: "Es la peor etapa de mi vida"

Steisy, destrozada al descubrir la reacción de su novio a su acercamiento con Dani G: "¿Me va a dejar?"

Pablo Pisa ha reaparecido en sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y confesar que da por terminada su relación con Steisy

"Siento que mi vida se ha ido a la mierda de un día para otro", ha comentado el influencer sin poder parar de llorar

Pablo Pisa lleva semanas viendo cómo Steisy y Dani García traspasan varios límites, como besos o caricias, que le han hecho estallar tras haber ido a visitar a su novia en la granja para confesarle cómo se sentía y haber visto como, tan solo unos días después, ella le pedía permiso para tener sexo con su compañero de 'Pesadilla en El Paraíso'. Al ver estas imágenes, el influencer no ha aguantado más y ha salido del plató muy enfadado.

"No puedo más, lo siento", escribía Pablo en sus historias de Instagram, para que los seguidores del formato supieran que se había visto obligado a abandonar el plató porque no podía lidiar con la situación una gala más. Tras este primer mensaje, el influencer ha hecho una serie de vídeos desde el parking de Mediaset donde tenía aparcado su coche para explicar cómo se encontraba: "Lo que he visto hoy ya pasa todos los límites [...] Me he ido de plató porque ya no podía más, ya es insostenible, esto me está costando la salud mental".

Pablo ha recordado que cuando Steisy participó en 'Sol@' con Manuel González también traspasó varios límites y él lo pasó fatal, por lo que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sabe perfectamente que a su novio no le gusta que le dé besos a otros chicos. "Me prometió que no me lo iba a volver a hacer, pero veo que no puedo estar tranquilo". Además, ha dejado claro que no tienen una relación abierta y ha confesado que ella es "extremadamente celosa": "Ella va de abierta, pero solo de abierta para ella".

El influencer también ha explicado que durante los dos meses que Steisy lleva en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso', él ha dejado de trabajar para centrarse en gestionar los negocios y las redes sociales de su chica, alegando que lo ha hecho porque la quiere y deseaba que ella estuviera orgullosa de él. "Estoy sin dormir, estoy con unos ataques de ansiedad que no son normales, estoy sin comer, no hago más que bajar de peso. Me atrevo a decir que es la peor etapa de mi vida y es muy feo que esté así por mi pareja y por cómo está actuando mi pareja", ha comentado.

"A mí me da mucha pena, porque es la persona que más quiero de mi vida, la que más he querido y me va a costar muchísimo olvidarla", ha confesado Pablo Pisa, que ha revelado que ha rechazado la oferta del programa de hablar con Steisy en directo: "En todo caso hablaré con ella el domingo, no quiero hablar con ella hoy porque estoy muy mal y me ha dado un ataque de ansiedad, menos mal que Nagore Robles y Carlos Sobera han salido a verme porque estaba tirado en el suelo llorando, no tenía fuerzas en las piernas y me temblaban las manos".

"Yo no tengo necesidad de ser un fantasma así y es que ahora no tengo ganas ni de vivir, quiero tomarme una pastilla y dormir seis meses seguidos", ha comentado el influencer, que ha recordado que Steisy tiene un pasado complicado, pero que él tampoco lo ha pasado bien en la vida y que decide cuidar su salud mental y priorizarse: "A mí me da mucha pena, pero tengo que pensar en mí, ya está bien de pensar en ella".

"Lo que he visto ha sido la mayor decepción de mi vida. La gente que me sigue sabe que yo daba la vida por Patricia y pensaba que era una cosa recíproca, pero veo que no. Yo jamás le hubiera hecho esto a Patricia con lo que la amo, para mí era la mujer de mi vida, la madre de mis futuros hijos, era la mujer con la que yo me quería casar, me quería morir con ella... Estaba plenamente enamorado, no me puede poner más cachondo y para mí era la mujer perfecta", ha admitido Pablo Pisa.