Steisy defiende sus palabras sobre Dani G: " El colmo sería que yo no pueda hablar abiertamente"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' t iene claro que "quiere acostarse con Dani", pero sin sentimientos : "Sabemos que yo no me puedo enamorar, imposible".

Ella intentaba explicar a sus compañeros el por qué de su petición: "Es sexo, punto, no hay sentimientos. Él se arriesga a que yo me fruste y eso también se puede romper la relación. La atracción física que yo tengo con Dani no la voy a tener fuera porque voy a estar con Pablo".

Ella cree que con esta petición su chico no debería enfadarse y explica por qué: "Yo no voy a hacer nada, pero por yo manifestar esto él no se puede pelear conmigo. El colmo sería que yo no pueda hablar abiertamente y contar qué está pasando aquí".