Manuel entra en pánico al tener que acercarse a los animales: "¡Que no entro!"

Steisy acompaña a Manuel en su primer día y le quiere presentar a los animales a los que va a tener que atender de ahora en adelante, pero él es reticente a esto: "Son como perritos, te voy a quitar el miedo". Pero la concursante no desiste en esto, entra con él en el corral y este entra el pánico: "Que no, que no entro. Este te pega una patada... Me va a pegar un tirón".