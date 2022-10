"Fijo que a estos no los critican tanto como a Omar Sánchez y a mí", ha asegurado la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa

El fuerte encontronazo entre Israel y Omar Sánchez por un tomate: "Si me lo quiero comer, me lo como"

Marina Ruiz también se ha mostrado alucinada con la discusión entre Israel Arroyo y el ex de Anabel Pantoja

Marina Ruiz no ha estado presente en plató en la última gala de 'Pesadilla en El Paraíso', pero ha estado comentando todo lo que ha ocurrido en el programa en sus historias de Instagram. Así, ha asegurado que, a excepción de Bea Retamal, que sí que considera que tiene sentimientos sinceros por Dani García, cree que los otros aspirantes a granjeros están intentando hacer 'carpetas' falsas para continuar en el reality.

"Lo que están intentando hacer los nuevos son carpetas. Eso para mí sí que son carpetas falsas porque huelen a kilómetros", ha asegurado la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que añadía: "Fijo que a estos no los critican tanto como a Omar Sánchez y a mí". Sobre su nueva ilusión, el ex de Anabel Pantoja, también ha hablado la andaluza, que considera que está desaparecido del concurso: "Me río porque no habla nunca, ¿dónde está? ¡Mi niño se ha quedado mudo!".

Cuando ha visto a Omar en pantalla nominando, con su nombre en la pizarrita para recordarle que sigue pensando en ella, Marina se ha emocionado, pero su entusiasmo ha dado paso a la estupefacción al ver a su chico protagonizar un fuerte encontronazo con Israel Arroyo por un tomate. "Esto no me lo esperaba... Está hablando Omar y... ¡Qué genio!", ha comentado sin poder ocultar su cara de asombro.

Retomando el tema la reconciliación de Bea con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', Marina ha dejado claro que no cree que su historia vaya a tener un final feliz y ha lamentado que su amiga haya decidido volver con su exnovio: "A mí me da mucha pena Bea, sé lo que ha pasado con Dani y yo sabía que esto no le iba a hacer bien a ella, ha vuelto a caer y no ha salir del bucle jamás, eso no es sano".