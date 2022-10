Steisy y Dani G protagonizan el enfrentamiento más tenso de la edición: "Manipulador, ni te me acerques"

El novio de Steisy ha cargado, entre gritos, contra el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', al que ya no considera su amigo

Pablo Pisa se ha posicionado al lado de Bea Retamal y ha pedido la expulsión de Dani García

Pablo Pisa ha decidido no estar en plató en la última gala de 'Pesadilla en El Paraíso' tras su lacrimógeno cara a cara con Steisy y su posterior recuperación. El influencer ha explicado en sus redes sociales que prefería alejarse unos días del foco mediático e irse con su cuñada a disfrutar de unas vacaciones en la costa, pero no ha podido quedarse callado ante las imágenes del tenso enfrentamiento entre su novia y Dani García y ha estallado en sus historias de Instagram contra el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Visiblemente exaltado y sin poder controlar el volumen de su voz, el influencer comentaba: "Menos mal que hoy no he ido a plató, porque me sacan de ahí exposado y voy a la cárcel, es vergonzoso. El día que Patri escucha como me voy de plató y ve como me da un ataque de ansiedad, va Dani y le dice: 'Te he dicho que cambies, hay cosas que no'. ¿Por qué le dice hoy que no entiende que no quiera dormir con él, que no entiende porque tiene que cambiar nada si es una amistad? ¿Por qué es tan mentiroso y la manipula tanto? ¡Asqueroso! ¡No puedo con él!".

Tras este primer estallido, Pablo Pisa ha compartido varios comunicados en los que ha argumentado por qué cree que Dani García es "un manipulador, un falso y una mala persona": piensa que se contradice cuando le decía a Steisy que era como su hermana y a él que no tenía que preocuparse por nada porque no estaban haciendo nada malo y ahora le ha espetado a la extronista que tiene que agradecerle que siga teniendo novio o que no ha caído en la tentación porque él le ha frenado.

El madrileño ha comentado que considera que su novia también ha hecho cosas mal, pero que no ha sido falsa ni ha manipulado a nadie, pues desde el primer momento ha manifestado abiertamente su deseo de mantener relaciones sexuales con Dani: "Ella no manipula, va de frente y la caga. Se deja llevar y me falla. Me ha hecho daño, pero sin la mala baba de este ser pringado y cromañón". Además, ha defendido que Steisy se ha distanciado de el extentador por su propia voluntad y no por la llegada de Bea Retamal a la granja: "Los que decís que tiene celos de Bea, una persona celosa no hace de celestina para juntarlos".

Por otra parte, Pablo Pisa ha defendido fervientemente a Bea Retamal, a la que considera una víctima más de los engaños de Dani, al que tacha de no saber hacer "ni la o con un canuto" y al que acusa de acercarse siempre a mujeres con mucho carácter, como ya hizo en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' con Marta Peñate, para salir en los vídeos y tener algo de protagonismo: "Estudia los perfiles como buen manipulador que es y sabe perfectamente qué perfiles dan juego y tienen muchos fans".

"El problema de Bea es que está enamorada hasta las trancas y no controla. El otro lo sabe y lo utiliza para jugar con ella. En la vida hay que ser mejor persona y no hacer sufrir a alguien [...] No se puede ser tan frío y tan calculador con la gente y ahorrar sufrimiento absurdo", ha comentado Pablo Pisa, que ha revelado que Dani quería "limpiar su imagen" en este concurso para convertirse en presentador.