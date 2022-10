Steisy habla del trastorno límite de la personalidad que padece: "Es muy difícil no controlar nada"

"Cada vez estaba peor, hasta que se me fue de las manos . En mi cabeza algo no funcionaba y me di cuenta de que tenía que pedir ayuda inmediatamente", comenzaba a explicar.

Steisy se emocionaba al hablar de lo duro que es "no controlar tus emociones, no controlar tu estado de ánimo y no poder ni dormir". Además, nos presentaba a la persona que ha sido su gran salvación: su psicólogo. "No es fácil ir al psicólogo porque sales fatal y te enfrentas a ti mismo, pero es necesario", explicaba animando a todos los que están pasando por algo parecido a que acudan a un especialista.