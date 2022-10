"A quien no me entienda, me da igual. Podría dejarme llevar por lo que se esperaba que hiciera ayer. Pero mi vida la vivo yo, no vosotros. Agradezco los mensajes de apoyo y los que no me entendéis, no tenéis por qué hacerlo", ha comenzado diciendo Pablo, que a continuación detallaba los motivos por los que había decidido perdonar a su novia: "Ni yo soy tan bueno ni ella es tan mala. Le daré tantas oportunidades como yo crea conveniente, que para eso es mi vida".