"Montaje el de su hijo, que no sabe hacer un reality sin pegarse a una mujer, porque él solo es un aburrimiento. Fama la de su hijo, que Patricia lleva en televisión diez años y no le ha hecho falta ningún Dani porque es graciosa, saber discutir, sabe llorar, sabe juntarse, sabe hacer todo tipo de televisión. Tu hijo la única televisión que sabe hacer es estar con una, con otra , marear a una, echar un kiki y decir que miren su carillas, su pelo y lo guapo que es, no sabe hacer otra cosa", ha asegurado Pablo Pisa.

"Es muy aburrido, la fama la quiere él, que lleva en la tele un año y medio y se cree que es ya Jorge Javier Vázquez", ha comentado el novio de Steisy, que le ha pedido a todos sus seguidores que sigan votando en la app de Mitele para expulsar a Dani y para, entre otras razones, no tener que volver a compartir debates en plató con su madre: "No puedo con ella, es ver que está convocada y pensar: 'La Virgen, la que se me viene hoy...'. En casa no se ve, pero mientras ponen los vídeos no para de comentar, de poner caras, de subir las cejas... Qué pesada es. Prefiero tener a su hijo en plató, que es un poquito más educado".