Paloma González se sincera sobre su relación con Juan y termina muy emocionada: "Necesito estar sola"

Paloma González se ha sentado en el debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para hablar tras todo lo que ha pasado con Juan

La estilista se sincera con Carlos Sobera y termina llorando en directo

Juan abandonaba 'Pesadilla en El Paraíso' segundos antes de la expulsión: "Quiero ver a Paloma"

Paloma González, estilista que ha tenido una relación con Juan Alfonso Milán y que cortó con él mientras él estaba en ‘Pesadilla en El Paraíso’, tras enterarse de cosas fuera relacionadas con otra mujer, ha estado en el plató del debate para explicar todo esto.

Paloma González visita el debate de 'Pesadilla en El Paraíso'

La invitada al debate ha afirmado que desde su salida, “ha visto” a Juan y que le ha "contado cómo estoy, que estoy fastidiada” y es que no se ha creído mucho la salida voluntaria del concurso por amor: "No creo que se vaya por mí, se haya ido por otras razones. Eso a mí no me ha curado". Él le ha dicho que durante su estancia en la granja quiere cambiar: "Ahora mismo la que tiene que estar bien soy yo".

"Tengo dependencia emocional cuando me enamoro", explica la estilista

"Tengo dependencia emocional cuando me enamoro, el primer año fue una relación muy sana, el segundo no lo fue tanto y con amor propio en más de una ocasión le hubiera dejado", ha confesado ella y es que afirma que "es muy sensible" y que Juan en ese sentido a "jugado con eso".

¿Cómo está ahora su relación con Juan Alfonso Milán?

Cuando le han preguntado a la estilista por cómo está su relación con Juan ahora, ha sido de lo más sincera: “No he decidido nada porque yo no estoy bien. Lo que le he dicho es que no me encuentro bien, necesito estar sola y aprender a no tener que estar con alguien”.