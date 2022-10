La gran tensión entre Pablo Pisa y Ana, la madre de Dani G en plató: "La gente me quiere, no como a ti"

La comida ha sido el detonante de algo que podía pasar en cualquier momento. Ambos terminan lanzándose zascas y reproches en alto en la cocina y el mal rollo entre ellos hace que se vuelva a crear una tensión entre ellos, algo que no gusta nada a Bea Retamal : "Me entra ansiedad, no puedo dejarlo solo aquí".

"Ahora estoy hablando yo, cuando te interrumpen a ti bien que te dejas", ha dicho la madre del concursante a Pablo y él, tras los aplausos del público ha replicado: "La gente me quiere, no como a ti". Mónica Hoyos le ha recordado a Pablo que es la madre de Dani, pero es que al novio de Steisy no le gusta su actitud: "Habla por lo bajito en los videos, pone caritas, hay que aguantarla aquí al lado toda la gala. Hay más madres que no defienden lo indefendible y para ella todo lo que hace su hijo está siempre bien".