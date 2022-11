Bea Retamal da un paso atrás con Dani G y desea que sea el expulsado: “Me chantajea emocionalmente”

La relación de Bea y Dani e s un auténtico vaivén. Tan pronto están declarándose su amor como dándose la espalda. Su convivencia en el concurso está siendo un continuo tira y afloja en el que Dani ha sido el último en reclamar el cariño de su ex.

Bea se ha mantenido firme y ha decidido dar un paso atrás que ha comenzado con la separación de sus camas. El ex de ‘La isla de las tentaciones’ le expresaba su deseo de quedarse en el concurso: “Ojalá no me vaya para seguir dándote el amor que necesitas”.