La bronca más extrema de Bea Retamal y Patricia Steisy: “Estás más desequilibrada que yo”

“Dímelo a mí”, le pedía Steisy. “Solo hay que verlo, no sabes hablar ”, continuaba Bea. “Tú tampoco sabes hablar, que eres la que insulta, te metes en temas que no van contigo”, le reprochaba Patri.

Pero, lejos de calmarse, el tono entre ellas aumentaba cada vez más. “Gracias a Dios no sé lo que es la envidia, sé lo que es la admiración. Me gusta la gente que me nutre esta (la cabeza), no puedo envidiarte a ti porque te pones peor que yo”, seguía Bea añadiendo que con Steisy estaba aprendiendo a “mantener la calma”.